Сербию ждет новая вспышка заболеваемости коронавирусом

В ближайшие пять-шесть дней Сербию ожидает новая вспышка заболеваемости коронавирусом. С таким прогнозом выступил эпидемиолог Бранислав Тиодорович. По его словам, пик зараженных будет на юге и в центральной части Сербии.

«То, что происходит сейчас, не имеет отношения к настоящему всплеску. Мы постоянно следим за амплитудой количества выявленных заражённых и полагаем, что пик эпидемии произойдёт через пять-шесть дней, когда будут получены результаты анализов тех, кто две недели назад ходил на матчи, митинги, в ночные клубы и на свадьбы. Таких людей немало. И когда мы их всех выявим, сможем вздохнуть свободно», – пояснил Тиодорович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По словам врача, круг потенциальных переносчиков инфекции сокращается. «Вирус присутствует, и нет никаких сведений о том, что он слабеет. Однако уменьшается количество людей, которые могут быть переносчиками заразы. Уже несколько дней мы не наблюдаем заражения вирусом COVID-19 среди детей», – уточнил эпидемиолог.

Согласно последним данным, в Сербии за все время эпидемии выявлено 14 564 заболевших, из них 276 человек – за последние сутки.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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