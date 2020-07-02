В Сербии от коронавируса скончался знаменитый физиотерапевт

В Сербии от коронавируса скончался 49-летний доктор Милан Милеуснич, у которого лечились звезды сербского спорта и эстрады. «В лице доктора Милана Милеуснича мы потеряли большого друга и исключительного профессионала. Эта утрата невосполнима», – сообщили в спортивном Клиническом центре, которым руководил знаменитый врач.

Основатель спортивного Клинического центра, член Сербской и Американской Ассоциаций физиотерапевтов, основатель Содружества Реабилитационной медицины, доктор Милеуснич лечил и восстанавливал после травм чемпионку по прыжкам в длину Ивану Шпанович, легкоатлета Михаила Дудаша, ватерполиста Ваню Удовичича и других членов сборной Сербии по ватерполо, баскетболистов Николу Корача и Александра Рашича, артистов Марию Килибарду, Милицу Милшу, Виктора Савича, Петара Стругара и многих других.

У Милеуснича осталась супруга, с которой они вместе работали, и дочка.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.07.20

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