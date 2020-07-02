Жители Сербии стали реже гулять, посещать рестораны, кинотеатры и музеи в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, передает «Балканист.ру» со ссылкой на отчет компании Google о перемещениях населения.

Расчеты Google показывают, что в настоящее время сербы меньше передвигаются по городу по сравнению с периодом с 3 января по 6 февраля этого года. Активность граждан снизилась и по сравнению с показателями середины мая и первых чисел июня. На 74% уменьшился трафик около рынков и магазинов, посещения парков сократились на 72%. Самое большое снижение показателей зафиксировано в офисах (на 81%) и на остановках общественного транспорта (на 80%). Активность, связанная с переменой места жительства, и вовсе составляет 2%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 02.07.20

Члены британского парламента обрушились с критикой на режим Мило Джукановича: давление на православных верующих недопустимо. / В Сербии от коронавируса скончался знаменитый физиотерапевт. / «Это новая страница в истории»: Черногория приняла закон об однополых браках. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»