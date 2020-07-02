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Четверг, 2 июля 2020, 15:19 мск

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Жители Сербии стали реже гулять

Фото – Pixabay

Жители Сербии стали реже гулять, посещать рестораны, кинотеатры и музеи в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, передает «Балканист.ру» со ссылкой на отчет компании Google о перемещениях населения.

Расчеты Google показывают, что в настоящее время сербы меньше передвигаются по городу по сравнению с периодом с 3 января по 6 февраля этого года. Активность граждан снизилась и по сравнению с показателями середины мая и первых чисел июня. На 74% уменьшился трафик около рынков и магазинов, посещения парков сократились на 72%. Самое большое снижение показателей зафиксировано в офисах (на 81%) и на остановках общественного транспорта (на 80%). Активность, связанная с переменой места жительства, и вовсе составляет 2%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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