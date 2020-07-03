Европейские эксперты оценили стабильность сербского динара

В нынешнем году сербский динар показал себя одной из самых стабильных валют в мире по отношению к евро. Об этом заявили европейские финансовые эксперты ERSTE Group, передает «Балканист.ру».

По оценке экспертов, Народный Банк Сербии обеспечил запас валютных резервов, благодаря чему сможет уменьшить давление финансовой амортизации в предстоящий период. Европейские аналитики отметили стабильность макроэкономики в Сербии, регулярный приток иностранных инвестиций, а также спрогнозировали положительную тенденцию курса динара как минимум до середины 2021 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.07.20

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