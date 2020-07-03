В столице Сербии введен режим чрезвычайного положения

В связи с угрозой распространения коронавируса в Белграде введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил мэр сербской столицы Зоран Радоичич.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич со своей стороны уточнил, что власти пока не станут полностью закрывать ночные клубы, рестораны и кафе, а лишь ограничат их работу в ночное время. «Мы нашли компромиссное решение, чтобы дать людям возможность работать. Однако ночные празднования и собрания людей в закрытых помещениях способствуют распространению вируса. Меры будут введены на две недели, потом, я надеюсь, мы снова вернёмся к обычному образу жизни», – пояснил Весич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в Белграде, президент Сербии Александр Вучич отметил, что рассматривал более жесткий вариант антикоронавирусного карантина. «82,5% заражённых – из Белграда. Будь моя воля, я бы закрыл город. Однако эпидемиологи считают, что эпидемию можно сдержать другими, менее жёсткими способами. На две недели мы закрываем ночные клубы и кафе (которые не располагают летними террасами) с 23 до 6 часов. Кроме того, граждане обязаны носить маски в общественном транспорте. Тех, кто не соблюдает это правило, будут штрафовать. В закрытых помещениях могут находиться не более ста человек, все должны носить маски и соблюдать дистанцию. На открытом воздухе в одном месте могут собираться не более пятисот человек», – заявил лидер Сербии.

Согласно последним данным, в Сербии за сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 15 195 человек.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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