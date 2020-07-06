Коронавирус снова атакует Сербию

Сегодня белградский спорткомплекс «Арена», который был оперативно переоборудован во временную больницу на 500 мест, начнёт принимать первых пациентов, заразившихся вирусом COVID-19. Мэр Белграда Зоран Радоичич сообщил, что военнослужащие Вооружённых сил Сербии устанавливают в здании кровати и после обеда сюда прибудут первые заболевшие.

Решение об открытии временного госпиталя на территории белградского дворца спорта принято в связи с увеличением числа заболевших в стране. Режим чрезвычайной ситуации введён в 11 городах Сербии. Юг, центр страны и столицу эпидемиологи считают очагами заражения вирусом COVID-19.

Сегодня в Белграде вступило в силу решение о штрафах 5 000 динаров, что примерно составляет 40 евро, для граждан, пренебрегающих обязательным ношением маски в общественном транспорте. Подобные меры введены также в других городах страны.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Сербии, Греция приняла решение закрыть границы для сербских туристов до 15 июля. Те, кто уже успел пересечь границу, смогут остаться на отдыхе до конца своего отпуска. С сегодняшнего дня в Грецию смогут попасть только те граждане Сербии, которые направляются сюда по работе: подтвердить цели поездки необходимо с помощью специального разрешения.

Согласно последним данным, в Сербии выявлены 16 131 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 302 новых случая.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.07.20

Балканская провокация: боснийская разведка готовит России «сюрприз». / В столице Сербии введен режим чрезвычайного положения. / Президент Сербии: О признании Косово можете забыть. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»