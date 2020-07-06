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Понедельник, 6 июля 2020, 11:48 мск

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В Сербии готовится выплата «коронавирусной» зарплаты

Фото: seenews.com

Во вторник, 7 июля, работникам 232 тысячи сербских компаний, обратившихся за государственной помощью, будет выплачена третья по счету минимальная «коронавирусная» зарплата» для 1,055 млн сотрудников и станет последней выплатой в рамках пакета государственной помощи предприятиям в период эпидемии коронавируса, передает «Балканист.ру».

Работники малого и среднего бизнеса получат около 30 тысяч динаров (254 евро), на каждого работника крупных компаний выделено по 15 тысяч. Первую минимальную «коронавирусную» зарплату в Сербии выплатили 7 мая, вторую – 4 июня. Сразу после поступления средств работодатель должен перевести их на счета работников – если этого не происходит, деньги возвращаются в госбюджет для предотвращения злоупотреблений.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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