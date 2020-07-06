От коронавируса умер отец министра внутренних дел Сербии

Отец министра внутренних дел Сербии и заместителя председателя правительства Небойши Стефановича скончался от последствий заражения вирусом COVID-19.

Бранко Стефанович несколько дней находился на лечении в Клиническом центре «Драгиша Мишович» в Белграде, но врачам его спасти не удалось. Ему было 66 лет, он был экономистом и советником крупных военных предприятий Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 06.07.20

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