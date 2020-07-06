российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 июля 2020, 12:39 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

От коронавируса умер отец министра внутренних дел Сербии

Отец министра внутренних дел Сербии и заместителя председателя правительства Небойши Стефановича скончался от последствий заражения вирусом COVID-19.

Бранко Стефанович несколько дней находился на лечении в Клиническом центре «Драгиша Мишович» в Белграде, но врачам его спасти не удалось. Ему было 66 лет, он был экономистом и советником крупных военных предприятий Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 06.07.20

В Сербии готовится выплата «коронавирусной» зарплаты. / Президент Сербии поздравил премьер-министра Хорватии с победой на выборах. / Коронавирус снова атакует Сербию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

В Сербии готовится выплата «коронавирусной» зарплаты

Президент Сербии поздравил премьер-министра Хорватии с победой на выборах

Коронавирус снова атакует Сербию

Балканская провокация: боснийская разведка готовит России «сюрприз»

В столице Сербии введен режим чрезвычайного положения

Президент Сербии: О признании Косово можете забыть

Европейские эксперты оценили стабильность сербского динара

Косовары хотят заполучить часть крупнейшего порта в Адриатическом море

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Скандалы и происшествия, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,