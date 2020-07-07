Сербия ввела ответные ограничительные меры для Черногории

Правительство Сербии вводит ответные меры против черногорских граждан, которые теперь при посещении страны будут обязаны отправиться в 14-дневную самоизоляции. Такое решение последовало в ответ на новые ограничительные меры черногорских властей в отношении сербских граждан.

Ранее сербам было предписано после пересечения границы Черногории соблюдать режим двухнедельной самоизоляции. Накануне стало известно, что самоизоляция для сербов заменена карантином.

Стоит отметить, что в настоящее время в Черногории возобновился рост заболеваемости коронавирусом: за последние сутки выявлено 60 новых случаев. В связи с решением черногорских властей не пускать в страну сербских граждан туристический сезон 2020 года провалился.

«Ничего подобного не происходило ни во время войны, ни во время землетрясений. Все кафе и пляжи абсолютно пусты, в одном из отелей заняты всего три номера. Это худший туристический сезон в истории», – констатируют представители туристической отрасли Черногрии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.07.20

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