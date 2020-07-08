Беспорядки в Белграде: сербская оппозиция попыталась прорваться в здание парламента

В Сербии произошли массовые беспорядки после решения властей снова ввести комендантский час в связи с вспышкой коронавируса. Около пяти тысяч человек перед зданием парламента страны организовали акцию протеста, которая обернулась столкновениями с полицией и беспорядками.

Как пишет «Балканист.ру», вооруженная факелами группа радикально настроенных граждан во главе с бывшим функционером оппозиционного движения «Двери» Срджаном Ного пыталась ворваться в здание Скупщины. Некоторые участники акции бросали камни и пустые бутылки в полицейских. Для разгона агрессивно настроенной толпы полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Беспорядки также произошли на других улицах в центре Белграда. Протестующие переворачивали и поджигали контейнеры для мусора. Рядом с церковью Святого Марка подожгли полицейский фургон, от которого загорелись два припаркованных рядом автомобиля.

Вместе с тем группа демонстрантов направилась к телецентру. Перед зданием государственной телерадиокомпании РТС полицией был установлен высокий забор. Атаку протестующих удалось остановить несколькими патронами слезоточивого газа. Для разгона «майданщиков» патрулировать улицы столицы вышли конные отряды полиции.

Ответственность за акции протеста в центре Белграда взял на себя председатель оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас.

Как сообщил директор полиции Сербии Владимир Ребич, участники оппозиционного протеста напали на полицейских и забросали сотрудников правопорядка камнями. По его словам, в столкновениях пострадали 43 полицейских. В общей сложности было сожжено пять автомобилей полиции, ранено три служебных коня.

После протестов полиция задержала 23 человека, в том числе оппозиционер Даниел Кнежевич, который вместе с Срджаном Ного, подозревается в организации протеста и подстрекании к насилию. «Мы не допустим анархии и насилия на улицах», – подчеркнул Ребич.

Комментируя эти события, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что государство и все его институты будут защищать порядок, как это делается в каждой демократической стране. «Я решительно осуждаю вандализм политиков, которые стоят за насильственным вторжением в сербский парламент в то время, когда государство и система здравоохранения столкнулись с самым сильным ударом коронавируса с начала пандемии», – подчеркнула премьер-министр Сербии.

В то же время лидер партии «Единая Сербия» Драган Маркович Пальма также остро раскритиковал действия оппозиционеров, пытавшихся ночью захватить здание Скупщины. «Этот акт насилия перед Скупщиной организовали политические «лузеры», неспособные завоевать доверие граждан и проигравшие выборы. Теперь они хотят силой прорваться к власти. Это теракт, и его организаторы должны быть немедленно арестованы», – заявил Драган Маркович Пальма.

Министр иностранных дел Сербии и лидер Социалистической партии Ивица Дачич со своей стороны также подчеркнул, что в Скупщину можно попасть только победив на выборах, а не развязывая насилие на улицах. «Этим они угрожают сербскому народу и его безопасности», – сказал глава сербского МИД.

Министр обороны Сербии Александр Вулин, в свою очередь, заявил, что все подстрекатели должны быть арестованы, и государство должно применить силу, если провокации оппозиционеров продолжатся.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.07.20

Сербия ввела ответные ограничительные меры для Черногории. / В Косово погиб американский солдат. / Посол России в Сербии разоблачил русофобскую атаку прозападного издания. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»