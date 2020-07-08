«Это лишь часть того хаоса…» Вице-мэр Белграда прокомментировал беспорядки в столице Сербии

Сербская оппозиция в Белграде воспользовалась недовольством граждан из-за повторного введения комендантского часа и «попыталась силой взять власть». Заместитель мэра Белграда Горан Весич опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» снимки разгромленного центра столицы и прокомментировал провокации оппозиции.

«Это лишь часть того хаоса, который устроили те, кто ночью рушил и жег Белград. Те, кто не участвовал в выборах, намерены взять власть силой. Эти «герои» кричат лозунги о Косово и Метохии, а сами отсиживаются в тысячах километров от Косово и не смеют туда приехать», – заявил Весич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вице-мэр отметил, что хулиганов, которые устроили беспорядки в Белграде, организовал радикальный правый политик Срджан Ного – бывший депутат, исключенный из движения «Двери». «Вдохновителем» погрома Весич назвал лидера Партии свободы и справедливости и одного из предводителей сербской оппозиции» Младжана Джорджевича.

«В то время как страна борется с эпидемией, чтобы спасти жизни и здоровье граждан, эта политическая группировка ведёт ультраправую политику поджогов, развала государственных институтов, разгрома городского и государственного имущества. Эту политику, я уверен, осудили все добропорядочные граждане Сербии, за которую мы боремся», – подчеркнул Весич.

Как сообщалось ранее, накануне вечером в Сербии произошли массовые беспорядки после решения властей снова ввести комендантский час в связи с вспышкой коронавируса. Около пяти тысяч человек перед зданием парламента страны организовали акцию протеста, которая обернулась столкновениями с полицией и беспорядками.

Более того, вооруженная факелами группа радикально настроенных граждан пыталась ворваться в здание Скупщины. Некоторые участники акции бросали камни и пустые бутылки в полицейских. Для разгона агрессивно настроенной толпы полиции пришлось применить слезоточивый газ. Полиция сообщила о задержании 23 провокаторов, в том числе оппозиционера Дамьяна Кнежевича, который вместе с Срджаном Ного, подозревается в организации протеста и подстрекании к насилию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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