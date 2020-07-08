Белградские врачи обеспокоены притоком пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Белграде обследовано 320 граждан с симптомами заражения вирусом COVID-19, около 100 человек поступили в приемные отделения прошедшей ночью. Больше трети осмотренных пришлось госпитализировать. Об этом сообщила заместитель директора Клиники инфекционных и тропических болезней Клинического центра Сербии Ивана Милошевич.

«За последние 24 часа 144 пациента были госпитализированы по всей территории Белграда, 12 из них положили в Клинику инфекционных заболеваний. Это означает, что мы заполнили всю инфекционную клинику в полном объеме в течение суток. Приток пациентов огромен», – подчеркнула Милошевич.

По ее словам, с момента новой вспышки коронавируса в Сербии медработники впервые серьезно обеспокоены. «При таком наплыве пациентов вопрос заключается в том, как долго мы сможем выдержать. Вот почему я призываю всех носить маски. Все должны соблюдать меры предосторожности», – отметила Милошевич, добавив, что ситуация намного сложнее, чем в марте – апреле.

Белград, Катарина Лане

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