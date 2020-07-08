Мэрия Белграда подаст в суд на оппозицию, устроившую ночные погромы

В Белграде подсчитали ущерб от ночного штурма парламента. Вице-мэр столицы Сербии Горан Весич заявил, что толпа жгла машины, мусорные контейнеры, ломала вазоны с цветами и била витрины магазинов. «Администрация Белграда требует арестовать и посадить в тюрьму каждого подстрекателя, чтобы они узнали, что такое закон и порядок», – подчеркнул он, передает «Балканист.ру».

Вице-мэр Белграда заверил, что у властей есть фото- и видеодоказательства тех бесчинств, которые творила толпа. «Возмещение этого ущерба ложится на наши плечи, – заявил Весич. – Мы намерены после его оценки подать в суд на организаторов и участников протеста. Все будут опознаны и понесут ответственность».

Он также отметил, что несмотря на эпидемию коронавируса, многие участники беспорядков были без масок, а кроме того – находились под воздействием наркотиков и алкоголя. После ночных беспорядков улицы Белграда в районе парламента были завалены мусором, из мостовой были вынуты булыжники. В итоге трамваи не могли проехать по своим маршрутам.

Беспорядки в Белграде произошли минувшей ночью после того, как власти объявили о возобновлении комендантского часа из-за вспышки коронавируса. Под руководством экс-члена движения «Двери» Срджана Ного оппозиция предприняла попытку ворваться в парламент. Демонстрантов разогнала полиция, сообщалось о десятках пострадавших с обеих сторон.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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