Сербию продолжают сотрясать протесты

Накануне вечером в Белграде продолжились акции протеста, поводом для которых стало повторное введение комендантского часа в связи с угрозой распространения коронавируса. На этот раз демонстранты во главе с лидерами оппозиции Драганом Джиласом, Вуком Еремичем, Бошко Обрадовичем и Зораном Лутовцем собрались на площади около Философского факультета университета Белграда и направились к зданию Народной Скупщины.

Reuters

По пути к ним присоединился глава движения Свободных граждан Сергей Трифунович. У парламента Сербии, который охраняли десятки полицейских, протестующие спровоцировали новые столкновения. В это время хулиганы из толпы ударили в голову телефоном Трифуновича, Джиласа избили ремнями, после чего он ушёл с протеста, но объявил, что никакого избиения не было, передает «Балканист.ру».

Беспорядки в Белграде

Толпа также предприняла попытку взять штурмом Скупщину, однако встретила жёсткий отпор полиции, что вновь вызвало беспорядки. Провокаторы из числа демонстрантов забросали полицию гранатами со слезоточивым газом. По словам очевидцев, клубы газа проникли и в родильный дом, находящийся неподалёку. Протестующие также забрасывали полицейских камнями и кирпичами, выломанными из мостовой. Конная полиция начала вытеснять протестующих из центра города. В один из моментов кордон полиции пытался протаранить таксист на автомобиле, однако удалось его остановить, один из полицейских после этого был госпитализирован.

Комментируя беспорядки, министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что в ходе беспорядков были ранены 19 сотрудников полиции, одному из них демонстранты сломали обе ноги, сбросив его с лестницы. «Мы противостоим жестокому насилию и стали свидетелями попытки госпереворота», – подчеркнул он.

Протестующие также не пощадили журналистов государственной телекомпании РТС, которые вели прямой эфир с места событий.

Reuters

Подобный протест произошел также в Нови Саде, однако был «погашен» полицией к ночи слезоточивым газом.

Жестокость и организованность протестующих в сербских СМИ объяснили тем, что в акциях протеста участвовали сторонники организации Blackwater, которая воевала против пророссийских сил на стороне Украины в Донецке. При этом в ходе разгона беспорядков был задержан 21-летний украинец, который предположительно ранее принимал участие в аналогичных событиях на Украине. Вместе с ним был задержан еще один человек, не имевший при себе документов.

Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что к организации беспорядков в Белграде приложили руку иностранные службы, а их цель – оказать давление на власти страны в преддверии парижских переговоров по косовскому вопросу. «Беспорядки были хорошо организованы, пришлось подключиться и службе безопасности, поскольку позднее было установлено, что к организации были причастны и иностранные службы», – заявил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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