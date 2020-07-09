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Четверг, 9 июля 2020, 12:08 мск

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Президента Сербии шокировали беспорядки

Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич назвал беспорядки, организованные оппозицией, «шокирующими» и сравнил эти события с захватом хорватскими фашистами Нови Сада. Об этом сербский лидер заявил накануне своей поездки в Париж на переговоры по косовской проблеме.

«Обещал вам, что мы сможем защитить мир и стабильность вопреки хулиганским и преступным нападениям, шокировавшим всех нас. Даже когда в 1941 году Нови-Сад заняли хорватские фашисты, они, в отличие от вчерашних хулиганов, не стали портить здание городской управы», – цитирует заявление Вучича «Балканист.ру».

Президент Сербии обратился к согражданам с призывом «не отвечать хулиганам». «Это наша, государственная задача, мы одолеем их. Давайте сохранять мир в нашей стране, предательство никогда не было нашим сценарием. Сегодня я лечу в Париж бороться на нашу Сербию», – отметил Вучич в своем официальном аккаунте в инстаграм.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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