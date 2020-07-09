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Четверг, 9 июля 2020, 13:39 мск

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Участники беспорядков в Сербии привлечены к уголовной ответственности

Фото: alo.rs

В Сербии после массовых беспорядков к уголовной ответственности привлечены 25 участников акций протеста. Как сообщила прокуратура сербской столицы, большинство задержанных подозреваются в совершении преступных действий, создающих угрозу безопасности.

В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время ведется работа по выявлению и других лиц, причастных к беспорядкам, передает «Балканист.ру».

В ведомстве также уточнили, что следят за развитием событий и совместно с МВД предпринимают меры по обеспечению общественного порядка и преследованию лиц, совершивших преступления.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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