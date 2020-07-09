Глава МИД Сербии: организаторы беспорядков пытаются ослабить позиции страны на международном уровне

Организаторы беспорядков в Сербии пытаются добиться ослабления позиций страны на международном уровне накануне сложных переговоров по косовской проблеме. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, протестные выступления сложно назвать стихийными.

«Демонстрации стали якобы спонтанной реакцией на анонсирование Александром Вучичем возможного введения комендантского часа, но тогда в чем причина продолжения этих акций протеста, когда президент вчера сказал, что, вероятно, комендантского часа не будет?» – задается вопросом Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МИД подчеркнул, что население имеет полное право на выражение недовольства, но лишь мирными способами. «Штурм парламента, поджог городской администрации в Нови-Саде, нападение на офис правящей и какой-либо другой партии – противозаконны», – констатировал министр.

Напомним, что 7 и 8 июля в сербской столице были организованы масштабные беспорядки под предлогом недовольства ужесточением карантинных мер в разгар второй волны эпидемии коронавируса. Демонстранты два дня подряд вступали в столкновения с полицией и в ряде других крупных городов страны. Дачич считает, что таким образом митингующие пытаются подорвать авторитет президента страны Александра Вучича на международных переговорах и не дать ему отстоять национальные интересы. Сегодня сербский лидер проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в воскресенье примет участие в диалоге по косовскому вопросу в Брюсселе.

В интервью телеканалу «Пинк» Дачич заявил, что беспорядки нанесли огромный ущерб в том числе международной репутации Сербии, не говоря уже о ее народном единстве, без которого страна не может быть сильной.

Министр также указал, что Совет национальной безопасности и другие соответствующие структуры должны подробно проанализировать события минувших дней и выявить причастность к ним иностранных спецслужб. «Если во время демонстрации действительно был задержан представитель Украины, надо разобраться, кем был этот человек, прибывший сюда после 3 июля. Это явно не турист, раз приехал в разгар эпидемии», – подчеркнул глава МИД Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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