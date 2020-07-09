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Четверг, 9 июля 2020, 16:42 мск

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В Сербии арестованы граждане Израиля, участвовавшие в беспорядках

В Сербии арестованы двое граждан Израиля за участие в беспорядках в Белграде. Как сообщило Агентство безопасности Сербии (БИА), это уроженец Украины Роман Левин и выходец из Киргизии Артур Фурман – оба 1999 года рождения.

Как передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ, во время вчерашних протестов израильтяне таскали мешки с камнями, выкатывали на проезжую часть мусорные контейнеры, переворачивали их на дорогу и пытались поджечь.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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