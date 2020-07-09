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Четверг, 9 июля 2020, 17:26 мск

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В столице Сербии запрещены собрания более 10 человек

Фото: valjevskaposla.info

Кризисный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса определил новые меры по предотвращению заражения в Белграде. Власти вводят запрет на собрания более 10 человек – как на улице, так и в помещениях, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем принято решение в местах общественного отдыха ввести ограничение на одновременное нахождение гостей. Организации, расположенные в закрытых помещениях, не должны работать с 21 до 6 часов утра (прочие – с 23 часов до 6 утра).

Предполагается, что остальные города будут самостоятельно определять, какие ограничительные меры следует вводить, сообразно эпидемиологической картине.

За последние сутки в Сербии выявлено 357 инфицированных Covid-19, 11 человек скончалось.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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