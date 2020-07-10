Без беспорядков: в Сербии снова прошли акции протеста

Накануне вечером в столице Сербии вновь прошла акция протеста недовольных ограничительными мерами властей, принятых в условиях угрозы распространения коронавируса. На этот раз протест прошёл мирно и обошёлся без столкновений с полицией.

Как пишет «Балканист.ру», были лишь зафиксированы лишь отдельные драки демонстрантов, которые бросали друг в друга файеры и пивные банки. В 6 вечера протестующие собрались перед зданием парламента Сербии и расселись на асфальте. В группе протестующих был замечен Младжан Джорджевич, деловой партнёр и кум лидера оппозиционной Партии Свободы и справедливости Драгана Джиласа. По словам очевидцев, политик появился в компании лидера сербского ультраправого движения «Наши» Ивана Ивановича. К протесту также присоединился глава Движения Свободных граждан Сергей Трифунович, которому накануне во время столкновений повредили голову. Подобные протесты прошли также в городах Ниш, Вране, Крушевац, Кралево, Крагуевац, Чачак, Суботица, Ягодина, Смедерево и Нови Сад.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что полиции не было необходимости вмешиваться, однако указал, что эти акции народного непослушания стали нарушением эпидемиологических мер, так как состоялись во время запрета на массовые собрания и не были согласованы заранее.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич со своей стороны подчеркнула, что в связи с осложнением эпидемиологической обстановки сейчас не время устраивать протесты. «Выражать свое недовольство мирным способом – это демократично, однако единственная и самая важная борьба на сегодня – с коронавирусом, и тут ни правительство, ни президент не смогут ничего сделать в одиночку, нам нужно единение и усилия всех граждан», – указала Брнабич.

Она также обратила внимание, что эти события явно носят политический характер, так как протестующие выкрикивали лозунги против властей. «Я понимаю, что не все удовлетворены нашей работой, но своим поведением вы ставите систему здравоохранения и её сотрудников в тяжёлое положение», – сказала премьер-министр Сербии, отметив, что готова услышать требования протестующих и намерена выяснить, кто стоит за организацией этих событий.

Напомним, накануне Кризисный штаб принял три новые меры с целью остановить распространение вируса COVID-19 в Белграде. Первое ограничение касается горожан: на открытых местах и в закрытых помещениях могут собираться не более десяти человек одновременно. В магазинах, аптеках и кафе на одного клиента должно приходиться четыре квадратных метра площади. Белградские организации, в том числе и торговые центры, обязаны закрываться на период с 21 до 6 часов. Кафе с летними террасами могут заканчивать работу в 11 вечера. Эти меры стали альтернативой комендантскому часу, анонсирование которого вызвало беспорядки в столице 7 июля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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