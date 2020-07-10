Глава МВД Сербии назвал сумму ущерба от беспорядков в Белграде

В ходе беспорядков в Белграде получили ранения 118 полицейских, арестовано около 150 участников акций протеста, а на месте демонстраций найдены гранаты со слезоточивым газом неизвестного происхождения. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Он также уточнил, что, согласно предварительным оценкам, ущерб от беспорядков составляет более миллиона евро, не считая поврежденного частного имущества.

По словам министра, на месте беспорядков в Белграде, которые начались в ночь с 7 на 8 июля, были найдены гранаты со слезоточивым газом, которые не принадлежат полиции. «Наша полиция такие не использует. Мы выясняем происхождение этих гранат. Очевидно, что демонстранты использовали их для того, чтобы вызвать хаос и беспорядки, так как сотрудники полиции снабжены защитными средствами, против которых эти гранаты бессильны. Мы выясним, кто их использовал, и призовем к ответу», – сказал Стефанович.

Глава МВД Сербии также уточнил, что в ходе столкновений с протестующими пострадало 118 полицейских, арестовано около 150 человек. По словам министра, он не ожидал, что участники протеста настолько «озвереют». «Эти полицейские – наши соседи, братья, отцы. Я не понимаю такую степень агрессии по отношению к ним. Когда они спасают нас от наводнений или выполняют свои обязанности во время эпидемии, рискуя жизнью, граждане считают, что все отлично. А потом нашим сотрудникам, которые стоят на страже порядка, бросают камни в головы, как будто это какая-то другая полиция»,– возмутился министр.

Вместе с тем Стефанович прокомментировал версию захвата власти как цель протестов. «Протестующие организованно прорвались в парламент. Я не знаю, с какой целью. Если бы они остались внутри до утра или сожгли Скупщину, политика государства бы не изменилась. Даже если бы они захватили пятьдесят зданий в Сербии, это бы им не помогло. Они проиграли на выборах», – подчеркнул министр.

Комментируя протестные выступления, Стефанович назвал третью акцию протеста, которая завершалась без провокаций и беспорядков, «демонстрацией немощи». Глава МВД обратил внимание, что протест, хоть и прошёл мирно, но стал угрозой для здоровья граждан.

Белград, Катарина Лане

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