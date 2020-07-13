В Сербии скончался педиатр, лечивший детей политиков

Известный сербский врач-педиатр Драгослав Максимович скончался от последствий заражения коронавирусом. Информацию подтвердили в клинике Medigroup, где доктор работал в последнее время, несмотря на то, что был пенсионером.

До выхода на пенсию он руководил несколькими крупными белградскими больницами, написал много научных трудов, а так же десятилетиями наблюдал и лечил детей известных политиков Сербии.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил соболезнования родным умершего и с прискорбием признал, что «коронавирус всего за шесть дней убил врача, лечившего всех моих детей».

Доктору Максимовичу было 72 года.

Белград, Катарина Лане

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