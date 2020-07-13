Сербская журналистка заразилась коронавирусом на акции протеста

Корреспондент оппозиционного портала nova.rs Нела Бунчич в сообщила о заражении коронавирусом. По ее мнению, это произошло на акции протеста в Белграде.
«Я предполагаю, что это произошло на студенческом протесте, который я освещала десять дней назад. Я пришла туда после двух тренировок, была ослаблена, вероятно, организм не мог сопротивляться вирусу»,– сообщила журналист в соцсетях.
Бунчич призналась, что тест делала по знакомству, вне очереди. «Тест я сделала в одной лаборатории «по блату», и результат мне выдали уже через сутки. Двадцать дней назад я делала первый тест, потому что узнала, что среди знакомых есть заражённые, результат пришлось ждать пять дней, тогда он оказался негативным. В этот раз я нашла способ, как сделать его быстрее», – уточнила корреспондент.
Студенческий протест в Белграде прошёл в ночь на 3 июля перед зданием парламента Сербии и требовали отменить решение правительства о закрытии общежитий в рамках борьбы с распространением коронавируса. Свои требования студенты аргументировали тем, что на поиск съемного жилья у них нет денег, а возвращение домой во время сессии может сорвать учебный процесс.
Президент Сербии Александр Вучич тогда встретился с представителями студенческих организаций и в диалоге было найдено компромиссное решение – заменить закрытие общежитий на ряд других, строгих мер предосторожности.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 13.07.20
В Сербии скончался педиатр, лечивший детей политиков. / Брюссель настаивает на соглашении о нормализации отношений Сербии и Косово. / Новые беспорядки в Белграде: задержано более 70 протестующих. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube