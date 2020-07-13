Президент Черногории снова сделал жесткое антисербское заявление

Официальный Белград со времен Слободана Милошевича «не был сильнее вовлечен во внутренние дела Черногории, чем сегодня». Такое заявление сделал президент Черногории Мило Джуканович в интервью изданию «Победа».

«Ключевые министры Сербии почти ежедневно, зачастую и неадекватно комментируют процессы в нашей стране, намереваясь непосредственно влиять на них, доказывая, насколько сильна Сербия. А это, на самом деле, свидетельствует о чем-то другом. Я хочу верить, что и у Белграда есть здравый смысл и готовность работать над улучшением отношений в общих интересах», – цитирует слова Джукановича «Балканист.ру».

Говоря о крестных ходах, организованных черногорскими епархиями Сербской православной церкви в знак протеста против закона о свободе вероисповедания, президент Черногории заявил, что «их целью является смена власти в Черногории, а не отмена закона». «Точнее сказать, в начале протестные шествия были формой давления на правительство из-за «Закона о свободе вероисповедания». Но все, что этому предшествовало, и во что затем превратилось, свидетельствует о том, что это – форма политической борьбы за смену власти в Черногории, а не за отмену закона», – считает Джуканович.

За полтора месяца до парламентских выборов, назначенных на 30 августа, Джуканович назвал Сербскую православную церковь в Черногории «лидером оппозиционного блока», и добавил, что это «политический нонсенс». «Сегодня в мире мало гражданских обществ, где религиозные организации и их лидеры играют столь заметную политическую роль. Может быть, это можно сравнить с Ираном в некотором роде. Предвыборная обстановка сегодня существенно отличается и менее благоприятна, чем в 2016 году. Церковь тогда не пересекала политическую черту, несмотря на то, что было известно, кто был ее фаворитом и в чьих интересах она работала. Официальная Сербия тогда не была так открыто вовлечена во внутренние дела Черногории», – сказал президент Черногории.

Примечательно, что эти заявления Джукановича были неоднозначно восприняты в самой Черногории. В частности, один из лидеров черногорской оппозиции Андрия Мандич назвал это интервью «речью, полной ненависти», направленной против своего народа.

Мандич обратил внимание, что Джуканович в течение 30 лет строит свою власть на дискриминации и разногласиях, выступая «против примирения, против гармонии и человеческого понимания».

«Он думает, что православное сообщество, которое составляет абсолютное большинство [населения страны], и каноническую православную церковь можно напугать злонамеренными действиями со стороны парламента, а ее высочайшую репутацию унизить бесчеловечными действиями и насилием в отношении наших епископов, монахов, священнослужителей и верующих, чтоб таким образом разрушить веру людей и отнять церковную собственность», – отметил Мандич.

Он также заявил, что Черногории нужен путь примирения и прогресса, и назвал интервью Джукановича «прощальным письмом от этой страны и этого народа».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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