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Вторник, 14 июля 2020, 13:55 мск

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Президент Сербии начал переговоры о формировании нового правительства

Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

Президент Сербии Александр Вучич начал переговоры о формировании нового правительства с представителями парламентских партий, победивших на выборах в Скупщину 21 июня. Первые консультации пройдут с политическими силами, представляющими национальные меньшинства.

Сегодня сербский лидер принял делегацию «Албанской Демократической Альтернативы-Объединённая долина». Далее глава государства намерен встретиться с лидером партии СПАС, представителями Социалистической партии и напоследок со своими однопартийцами из Сербской Прогрессивной партии.

Президент Сербии намерен рассмотреть все предложения по формированию правительства. Предполагается, что технические вопросы этого процесса будут закончены к 25 августа.

Белград, Катарина Лане

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Метки / Сербия

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