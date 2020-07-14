Президент Сербии начал переговоры о формировании нового правительства

Президент Сербии Александр Вучич начал переговоры о формировании нового правительства с представителями парламентских партий, победивших на выборах в Скупщину 21 июня. Первые консультации пройдут с политическими силами, представляющими национальные меньшинства.

Сегодня сербский лидер принял делегацию «Албанской Демократической Альтернативы-Объединённая долина». Далее глава государства намерен встретиться с лидером партии СПАС, представителями Социалистической партии и напоследок со своими однопартийцами из Сербской Прогрессивной партии.

Президент Сербии намерен рассмотреть все предложения по формированию правительства. Предполагается, что технические вопросы этого процесса будут закончены к 25 августа.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.07.20

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