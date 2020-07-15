Вторая волна: в Сербии помолодели пациенты с коронавирусом

В Сербии средний возраст коронавирусных пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизился по сравнению с первой волной эпидемии, а среди новых случаев заражения covid-19 стало больше представителей младших поколений. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар.

«Среди тех, кто к нам поступает, все больше 20-ти, 30-ти, 40-летних больных. Их лечение занимает больше времени, а клиническая картина очень серьезная», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Лончар уточнил, что в настоящее время лечение в больницах проходят 3 225 пациентов, инфицированных коронавирусом, среди них 70 врачей. Еще 500 медиков с подтвержденной инфекцией находятся на самоизоляции. По данным минздрава, больничные койки заполнены на 90%. За последние сутки инфекция была выявлена у 344 граждан.

Вместе с тем, кризисный штаб по борьбе с коронавирусом не рассматривает возможность объявления комендантского часа, равно как и других ограничений свободы передвижения, сообщила член штаба, эпидемиолог Дария Кисич-Чевапчевич. По ее словам, на данный момент эти меры будут излишни, потребность в них была только в начале эпидемии, чтобы сохранить здоровье пожилых граждан и подготовить больницы к приему пациентов: укомплектовать их аппаратами ИВЛ и тестами. Кисич-Чевапчевич подчеркнула, что необходимость носить маски, мыть руки и сохранять социальную дистанцию остается актуальной.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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