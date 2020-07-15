Конгресс США готовит антисербскую резолюцию о геноциде в Сребренице

В американском Конгрессе представлена резолюцию об осуждении геноцида и других преступлений над бошняками, совершенных сербскими военными в Сребренице в июле 1995 года. Автором антисербского документа выступила представитель Демократической партии Эди Бернис Джонсон, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

В проекте резолюции говорится, что «вооруженные силы боснийских сербов, получив подкрепление со стороны военных формирований Сербии, начали проводить этнические чистки в БиГ в 1992 году», в результате чего «в Сребренице дело дошло до массового уничтожения боснийских мусульман, где они искали защиту, так как с 16 апреля 1993 года этот район был под защитой ООН». Ответственность за эти события, когда более двух миллионов человек стали беженцами, более 100 тысяч погибли, десятки тысяч подверглись насилию и пыткам, американский конгрессмен возлагает на вооруженные силы боснийских сербов, поддержку которым оказали власти Югославии и ее президент Слободан Милошевич.

При этом Джонсон обвинила власти Республики Сербской «в возвеличивании военных преступников, фальсификации истории уголовных дел и изменении школьных программ по истории, где дети изучают ложные факты о Сребренице».

Стоит отметить, что Сребреница, находившаяся под защитой ООН в статусе демилитаризованной зоны, с самого начала служила базой для вооруженных формирований боснийских мусульман, откуда на протяжении трех лет боевики совершали рейды, устраивая резню в окрестных сербских селах. За три года до падения Сребреницы мусульманские боевики убили около 3,5 тысяч сербов – главным образом мирных жителей.

11-12 июля 1995 года Сребреницу взяли войска боснийских сербов. В ходе боев погибло несколько тысяч человек. Боснийская сторона называет цифру в 8 тысяч, сербы говорят о числе в разы меньшем, подчеркивая, что речь идет главным образом о боевиках т.н. Армии Боснии и Герцеговины и ополченцах, оборонявших город. Многие сербы, осознавая всю полноту трагедии обоих народов, считают 12 июля днем освобождения Сребреницы.

Напомним, что в 2015 году Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию по Сребренице, предложенную Великобританией, охарактеризовавшей события как геноцид. Тогдашний постпред России при ООН Виталий Чуркин пояснил, что предложенный проект резолюции неконструктивен и возлагает всю вину только на сербов, что может повлечь за собой новые конфликты.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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