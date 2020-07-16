В Сербии обнаружены переносчики опасной лихорадки

В нескольких районах Сербии, в том числе в столице страны, обнаружены комары, являющиеся переносчиками опасного заболевания – вируса лихорадки Западного Нила, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Врач республиканского Института биоцидов Иван Алексич подтвердил, что инфицированные комары появились в Белграде и ряде других городов. Главным образом насекомые обитают возле кладбищ, лесных массивов и некоторых жилых районов. В столице переносчики опасной вирусной лихорадки обнаружены в лесопарке на Банице, около кладбища Мали збег, в прибрежной зоне Дуная, в районах Котеж и Баново Брдо, а также в Обреноваце.

Издание отмечает, что комары-переносчики лихорадки появляются в Сербии регулярно. В 2013 году здесь уже была вспышка заболевания, за год было зарегистрировано 302 случая. Местные власти регулярно проводят дезинсекцию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.07.20

Парламентские выборы в Северной Македонии едва не преподнесли сюрприз. / «Мы подготовились»: президент Сербии анонсировал главные темы переговоров с Приштиной. / Конгресс США готовит антисербскую резолюцию о геноциде в Сребренице. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»