Госдеп заплатит за агитацию сербов в пользу вступления в Евросоюз

Государственный департамент США готов выделить для некоммерческих организаций грант $325 тысяч, которые должны пойти на укрепление связей между гражданами Сербии и американцами, а также для содействия вступлению балканской республики в Евросоюз, передает RT.

В документации к гранту говорится о стремлении Вашингтона укрепить сербско-американские отношения и оказать «сербскому народу помощь путём содействия экономическому развитию, укрепления демократии, защиты прав человека, развития региональной стабильности и продвижения к вступлению в состав ЕС».

Как сообщается, получатель гранта должен будет рассказать гражданам Сербии о культурных и исторических связях республики с США, политике Вашингтона в отношении Европы, а также о «преимуществах сотрудничества» с Соединенными штатами и западными объединениями в прошлом и настоящем.

Кроме того, до 30 августа посольство США в Белграде ведет конкурс проектов для улучшения программ преподавания английского языка, знание которого госслужащими необходимо для ускорения процесса интеграции Сербии в ЕС.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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