Протесты в Сербии не повлияли на рейтинг правящей партии

Акции протеста в Сербии не повлияли на рейтинг правящей партии. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проведенных агентством IPSOS, которые приводит «Балканист.ру».

Избирательный список «Александр Вучич – за наших детей» пользуется доверием 60,5% опрошенных. На выборах за него проголосовало 60,65% граждан. В то же время коалиция Социалистической партии Сербии и Единой Сербии потеряла весомую часть своих сторонников. Если на выборах 21 июня за нее проголосовали 10,38%, то сейчас она бы набрала только 8,8% голосов.

Как пояснил руководитель отдела исследований общественного мнения IPSOS Марко Ульяревич, некоторые социалисты участвовали в протестах, что сказалось на рейтингаъ этой партии. «Я полагаю, что, с одной стороны, это результат акций, в которых участвовали и представители социалистов – партии, которая столь долго была членом правящей коалиции с Сербской прогрессивной партией. Коалиция Социалистической партии Сербии и Единой Сербии фиксирует небольшой спад рейтинга, потому что значительное число ее членов и сторонников воспринимают эту политическую силу как хорошо себя зарекомендовавшего, лояльного партнера в правительстве, и все, что происходит вокруг протестов, их просто потрясло», – сказал он.

Опросы также зафиксировали рост поддержки партии СПАС, которая сейчас пользуется доверием 5,1% граждан, тогда как 21 июня за нее голосовало 3,83%.

Как сообщал «Новый День», вечером 7 июля после решения властей ввести комендантский час в связи с вспышкой коронавируса в Сербии начались массовые беспорядки. Под руководством экс-члена движения «Двери» Срджана Ного оппозиция предприняла попытку ворваться в парламент. Демонстрантов разогнала полиция, сообщалось о десятках пострадавших с обеих сторон. Протесты и стычки в полицией продолжились в течение недели. Позже Агентство безопасности (BIA) выявило иностранных участников беспорядков: наряду с гражданами Израиля силовики задержали представителя Туниса и гражданина Великобритании.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.07.20

Раскол в Косово: в Приштине недовольны своим «премьером» на переговорах с Вучичем. / «Это несусветные глупости»: эксперт оценила американскую резолюцию по Сребренице. / Противоречия сохраняются: Косово и Сербия предложили друг другу открыть военные архивы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»