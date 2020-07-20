В Сербии восстановлена разбомбленная НАТО система освещения на военном аэродроме

Спустя 21 год на военном аэродроме «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице восстановлено ночное освещение главной взлетно-посадочной полосы. Министр обороны Сербии Александр Вулин принял работы.

«С сегодняшнего дня, спустя 21 год после агрессии НАТО, наш аэродром снова виден для пилотов в любое время суток и в любых погодных условиях. Сегодня он соответствует всем мировым стандартам, но мы не собираемся останавливаться, и намерены и дальше развивать нашу армию и воздушные силы», – заявил Вулин.

Министр обороны Сербии также назвал этот момент поворотным в истории сербской авиации. «Это историческая ночь, мы вернули нашему аэродрому то, что разрушил НАТО. Это самое современное оснащение, а наши пилоты – лучшие в мире. Кроме новейших истребителей, у них теперь есть все, чем обладают мировые военные аэродромы», – глава оборонного ведомства Сербии.

Помощник Коменданта 204 воздушной бригады подполковник Деян Беда со своей стороны уточнил, что завершена первая фаза реконструкции освещения и работы будут продолжены. Ремонт и восстановление ночного освещения аэродрома пройдёт в шесть этапов.

«Взлетно-посадочная полоса номер 1 после бомбардировок 1999 года снова освещена и может использоваться в ночное время суток, а также в непогоду. Она предназначена для военных самолётов, но может и будет использована гражданскими в качестве запасной в случае ухудшения погодных условий и невозможности приземления в гражданском аэропорту. Здесь установлены самые современные приборы освещения, которые соответствуют новейшим военным и гражданским стандартам на востоке и западе», – подчеркнул подполковник.

По его словам, пилоты ВВС Сербии теперь смогут больше тренироваться по ночам и эффективнее обучать молодых пилотов.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.07.20

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