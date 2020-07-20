Белградские рынки теряют прибыль: покупать ягоды и фрукты стали меньше

В настоящее время на белградских рынках отмечается привычное докоронавирусное количество покупателей, но прибыль от продажи ягод, фруктов и овощей заметно упала, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«Мы снизили цену насколько смогли, просто чтобы товар не пропал, но и это не выручает. В это время года торговля всегда идет плохо, люди разъезжаются в отпуска. А теперь еще и пандемия», – жалуется одна из продавщиц центрального рынка сербской столицы.

Как отмечает издание, торговцы на продуктовых рынках Белграда стараются соблюдать все защитные меры против коронавируса. Самым большим спросом у покупателей сейчас пользуются помидоры и огурцы. Килограмм томатов стоит от 45 до 70 евроцентов – в зависимости от сорта и величины, а огурцы обходятся в примерно в 40 евроцентов. Килограмм арбузов стоит 40-45 евроцентов. Дыни также пользуются спросом, хотя чуть дороже – от 50 до 75 евроцентов за килограмм.

Между тем малину (3,8 евро) и чернику (2,95 евро) почти никто не покупает, признаются продавцы, а персики (0,35-0,65 евро) приобретают чаще, чем абрикосы (1,70 евро).

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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