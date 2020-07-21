Президент Сербии мечтает о карьере баскетбольного тренера

Президент Сербии Александр Вучич после завершения политической карьеры намерен стать тренером по баскетболу. Об этом сербский лидер заявил в социальных сетях, комментируя выпады оппозиции.

Как пишет «Балканист.ру», Вучич решил «потроллить» оппозицию и предвосхитить другие возможные шутки в свой адрес, опубликовав в своём инстаграме диалог, который мог бы состояться в спортивной академии на экзамене с его участием. «Хочу подчеркнуть, что только в этом году, – и важно, чтобы наши граждане это знали, – мы построим больше баскетбольных площадок, чем Германия создала за последние десять лет. Одна маленькая Сербия за год получит больше баскетбольных площадок, чем Германия – в среднем за десять лет!» – заявил Вучич.

Глава государства также «обыграл» предвыборную программу правящей партии, центральными пунктами которой стали ускорение экономического развития Сербии и ориентация на уровень жизни ведущих европейских государств.

Публикация Вучича набрала более 15 тысяч лайков и около тысячи комментариев в поддержку. «Первоклассная шутка, но у нас и в самом деле очень много баскетбольных площадок!» – считают комментаторы.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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