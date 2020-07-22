Минздрав Сербии: протесты в Белграде спровоцировали вспышку коронавируса

Протесты в Белграде в начале июля вызвали вспышку заболевания коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, выступая сегодня на заседании Кризисного штаба. По его словам, в акциях принимали участие более трехсот «позитивных на COVID-19».

«На протестах находилось более трехсот заражённых. И в разы больше тех, кто с ними находился в контакте. Сами можете представить, как это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в Сербии», – сказал министр.

За последние сутки в Сербии на вирус COVID-19 протестирован 11 521 человек. У 426 тест оказался положительным, восемь человек скончалось. Согласно данным министерства здравоохранения, к аппаратам ИВЛ подключено 205 пациентов.

В ряде сербских городов введён режим чрезвычайной ситуации.

Белград, Катарина Лане

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