Президент Сербии объявил о новых антикоронавирусных мерах поддержки

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые меры поддержки в условиях в условиях повторной вспышки коронавируса. По его словам, принято решение выплатить в июле и августе 60% от размера минимальной зарплаты всем сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса.

«Мы поддержим их финансово именно потому, что они трудились! Деньги получат все: от парикмахеров и обувщиков до сотрудников мебельных фабрик. Это всеобъемлющая мера!» – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Кроме того, всем владельцам бизнеса как минимум на месяц отсрочат выплату налогов, что поддержит туризм и сферу общественного питания. «Мы подстегнем мотивацию предпринимателей брать на работу выпускников вузов и колледжей. Девять месяцев мы будем платить по 170 евро предприятию за каждого взятого на работу выпускника колледжа и по 200 евро за выпускника вуза», – сообщил президент Сербии о новом государственном проекте «Моя первая зарплата».

Вместе с тем Вучич пообещал отложить на два месяца выплаты по кредитам не только для предпринимателей, но и для физических лиц.

Напомним, ранее государство успешно реализовало ряд мер поддержки всех категорий граждан во время эпидемии коронавируса в стране. На поддержку бизнеса было выделено 765 млн евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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