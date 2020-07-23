«Помогали и будем помогать»: президент Сербии доставил гуманитарный груз Республике Сербской

Сегодня президент Сербии Александр Вучич прибыл в Баня – Луку, столицу Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), куда доставил 15 санитарных автомобилей и десять тысяч тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи.

Вместе с тем Сербия передала 540 000 евро для детских садов и школ двух муниципалитетов Республики Сербской, а также средства на строительство Духовного центра в Петровце в память сербских жертв во время гонений 1990-х гг.

«Это не вопрос помощи, а наша обязанность, наша ответственность. Сербия должна заботиться о Республике Сербской. Сербия всегда будет рядом и люди в Сербской это знают. Желька меня спросила, видел ли я бабушку, которая встречала нас у своего дома и размахивала флагом. Это свидетельство нашего единства. Мы помогали и будем помогать Республике Сербской», – подчеркнул президент Сербии.

Сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик поблагодарил Вучича от имени всех граждан. Президент Республики Сербской Желька Цвиянович высоко оценила помощь Сербии. «То, что Вы сегодня привезли, больше, чем знак внимания, это настоящая поддержка, которую мы ощущаем на протяжении нескольких лет. Ваш визит для нас всех – это огромная радость и честь. Сербия для нас – первая страна, на которую мы всегда можем рассчитывать», – сказала президент Республики Сербской.

Баня-Лука, Катарина Лане

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