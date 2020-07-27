Столица Сербии избавится от «югославских» улиц

В столице Сербии планируется переименовать улицы, которые названы в честь хорватских, словенских и боснийских городов и островов. Об этом сообщил заместитель мэра Белграда Горан Весич.

«Белград на протяжении истории был центром страны, которую составляли разные территории и народы. Названия его улиц и его памятники представляли целое государство Югославию, остались они и по сей день. Однако неправильно, что в Белграде существует Загребская улица в честь столицы Хорватии, а в Хорватии нет Белградской улицы. Такая есть только в Подгорице (столице Черногории) и в Скопье – главном городе Северной Македонии. Это – вопрос баланса. С другой стороны, у нас нет улиц, названных в честь городов, где есть Белградская площадь или бульвар, как, например, в Вене или Брюсселе. Нам нужно проявить уважение к тем, кто уважает нас и нашу страну, и перестать быть «мазохистами», сохраняя названия в честь стран, где пытаются любыми способами стереть все сербское», – заявил Весич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Историк Василие Крестич считает, что это разумное решение. «У нас есть много исторических деятелей, сделавших важный вклад в сербскую науку, культуру, искусство, которые заслуживают права быть увековеченными. Считаю, что для принципа «ты – мне, я – тебе» есть основания», – отметил он.

Доктор исторических наук Момчило Павлович в подобном решении видит политическую составляющую. «Сербский народ жил по всей Югославии. Сегодня на её отдельных бывших территориях его низвели до статуса национального меньшинства или, что еще хуже, открыто угнетают, угрожая гонениями. Там стирают любые упоминания о Сербии и сербском народе, и это – часть антисербской политики», – указал Павлович.

Издание отмечает, что после переименования улиц жителям Белграда придётся менять документы. В прошлом году правительство Сербии издало распоряжение проводить в таких случаях замену удостоверений личности бесплатно. Изменение названия улицы не считается переездом, и если гражданин остаётся проживать по тому же адресу, ему нет необходимости менять права и ID-карту (аналог внутреннего паспорта РФ – прим.ред.), а новое название улицы будет внесено в его личные документы после истечения срока действия старых.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 27.07.20

Белград о поставках вооружений в Приштину: танки не помогут косовским сепаратистам. / Власти Черногории готовят для православных святынь «турецкий» сценарий. / Македонские хакеры обрушили сайты певиц албанского происхождения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»