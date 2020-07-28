Невиданная провокация: Хорватия приглашает серба на годовщину геноцида сербского народа

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич прокомментировал заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который высказал мнение, что «было бы хорошо и полезно», если на торжественном мероприятии в честь годовщины военно-полицейской акции «Буря» против сербского народа будет присутствовать заместитель председателя правительства Хорватии Борис Милошевич.

«Они хотят, чтобы серб присутствовал на этом мероприятии, чтобы облегчить свои муки совести. Позвать серба участвовать в «празднике» в честь этнической чистки сербов в Хорватии – это невиданная провокация! До войны в Хорватии жило 560 000 сербов, а после осталось всего 180 000. Это была этническая чистка в собственной стране», – подчеркнул Дачич.

Напомним, военная операция «Буря» против гражданского сербского населения Хорватии длилась три дня с 4 по 7 августа 1995 года. В этот период с территории Сербской Краины в Хорватии было изгнано 220 000 человек, убито 2 000 человек. Почти никто из беженцев до сих пор не вернулся обратно. В Хорватии день завершения операции отмечается как национальный праздник.

Белград, Катарина Лане

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