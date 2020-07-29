«Личное поражение»: экс-министр обороны Хорватии оценил оснащение сербской армии

Сербии превзошла Хорватию по оснащению своих вооруженных сил. Об этом заявил бывший министр обороны Хорватии Анте Котроманович.

«Сербия превзошла Хорватию по силе военного оснащения с тех пор, как Вучич пришёл к власти. Если бы я все ещё был министром обороны, я бы расценил это как личное поражение», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Стоит отметить, что экс-министр обороны Хорватии во время работы на своем посту славился своими антисербскими и радикальными высказываниями в адрес Белграда.

Издание обращает внимание, что Хорватия стала членом НАТО в 2009 году. Сербия остаётся единственной страной Балканского региона, официально декларирующей политику военного нейтралитета, но при этом укрепляет свою обороноспособность. В частности, президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Сербия жёстко и принципиально отстаивает свой внеблоковый статус и не участвует в гонке вооружений. На днях министр обороны Сербии Александр Вулин принял главу диппредставительства РФ в Белграде Александра Боцана-Харченко. По итогам встречи было заявлено, что стратегические отношения двух стран и их вооруженных сил достигли исторического пика.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 29.07.20

«Худшие выборы» в истории Македонии: оппозиция намерена протестовать. / Брюссель заверяет, что не торопит Приштину и Белград с договором. / Албанское население Северной Македонии вышло на марш протеста. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»