Брюссель заявил об отсутствии давления на Белград по косовской проблеме

Брюссель продолжает старательно опровергать информацию о давлении на Белград по косовской проблеме. Главный пресс-секретарь Европейской службы по делам внешней политики Петер Стано заверил, что проекта окончательного соглашения между Сербией и Косово, согласно которому Белград будет вынужден признать независимость самопровозглашенной республики, не существует.

«Мы принципиально не комментируем спекуляции в СМИ, но в этом конкретном случае обязаны опровергнуть домыслы вокруг тем, которые находятся на повестке очередного раунда переговоров», – цитирует Стано «Балканист.ру».

По словам представителя ЕС, диалог по косовскому вопросу включает в себя ряд встреч экспертных делегаций. На повестке дня сегодня, 30 июля, вопросы беженцев и переселенцев, а также сфера экономического взаимодействия сторон.

Накануне сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на близкий к дипломатическим кругам источник сообщила, что под предлогом разработки единого документа в Брюсселе готовят ультиматум для Белграда с требованием признать суверенитет Косово. Согласно версии издания, Брюссель через своего спецпредставителя Мирослава Лайчака планирует передать конфиденциальный проект договора главе сербской делегации Марко Джуричу с просьбой направить его президенту Сербии Александру Вучичу.

Текст этого соглашения, как утверждало сербское СМИ, был составлен без каких-либо консультаций со сторонами. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, в свою очередь, заявил, что лично он не в курсе того, что в Брюсселе обеим делегациям будет вручен проект соглашения. Он выразил скептическое отношение по поводу подобного развития событий.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 29.07.20

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