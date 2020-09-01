Безработица в Сербии снизилась до исторического рекорда

Уровень безработицы в Сербии достиг отметки 7,3%, что является историческим минимумом. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали.

«Я горжусь тем, чего нам удалось достичь. А уровень безработицы, находящийся сейчас на своем историческом минимуме в 7,3%, является подтверждением того, что мы мудро рассчитали все шаги, которые помогли сохранить нашу экономику и рабочие места», – цитирует слова министра «Балканист.ру».

Вместе с тем Мали подчеркнул, что граждане Сербии могут положиться на государство. По его словам, доказательством служит объем средств, направленных из бюджета страны (12,5% ВВП) на нейтрализацию негативных последствий коронавирусной грозы.

Мали обратил внимание, что на фоне резкого падения мировой экономики Сербия держится на завидно хорошем уровне, что становится дополнительным стимулом для достижения максимально возможных результатов. «Мы рады, что за первые шесть месяцев года экономические показатели упали всего на 0,9%. Это отличный результат, учитывая то, что развитые мировые экономики столкнулись с двузначными показателями падения», – сказал министр.

Мали подчеркнул, что даже в этих условиях правительство Сербии не планирует сокращать заработную плату и размер пенсий. «Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась глобальная экономика, мы повысим и минимальный размер оплаты труда, и пенсии уже в 2021 году», – заявил министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.09.20

В России рассчитывают на улучшение отношений с Черногорией. / Гражданам Сербии больше не надо сдавать тесты на Covid-19 при въезде в Болгарию. / Лидер оппозиции Черногории раскритиковал антироссийские санкции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»