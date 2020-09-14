Сербских туристов, возвращающихся из-за границы, ждет строгий медицинский контроль

Кризисный штаб Сербии по борьбе с распространением коронавируса анонсировал новые правила для туристов, которые возвращаются из-за границы. Согласно нововведению, с 18 сентября граждан страны ожидает строгий медицинский надзор, передает «Балканист.ру».

«Bсе въезжающие в Сербию из стран Европы и ближнего зарубежья будут обязаны соблюдать строгий режим медицинского надзора в течение десяти дней. Речь идёт не о самоизоляции или карантине, а о регулярном и обязательном контакте с сотрудниками системы здравоохранения Сербии. Мы призываем всех граждан, отдыхающих за границей, до пятницы вернуться домой», – сообщила эпидемиолог Дарья Кисич-Тепавчевич, уточнив, что Черногория, Хорватия и Босния и Герцеговина с конца августа регистрируют рост числа заболевших.

О том, как именно будут осуществляться меры медицинского надзора за гражданами, которые будут возвращаться в Сербию начиная с этой пятницы, Kризисный штаб объявит позднее.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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