СМИ назвали возможного кандидата на пост посла Сербии в США

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич может быть назначен на должность посла Сербии в США, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербский «Курир» с оговоркой «согласно неподтвержденным данным».

Издание отмечает, что присутствие Джурича в качестве участника сербской делегации на подписании экономического соглашения в Вашингтоне «было знаком особого доверия президента Сербии Александра Вучича». Джурич свободно говорит на английском и иврите, у него еврейские корни по линии матери, поэтому «ему будет нетрудно наладить контакты с еврейской диаспорой и Aмерикано-израильским комитетом по вопросам общественной политики (AIPAC)».

Примечательно, что предыдущий сербский посол в США Джердж Маткович уже сложил полномочия, но новый глава диппредставительства ещё не назначен.

Стоит отметить, что накануне сербская газета «Вечерние новости» анонсировала назначение Джурича на пост министра иностранных дел Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.09.20

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