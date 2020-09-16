«Нет никаких идей»: проект объединения сербской оппозиции проваливается

Призыв экс-президента Сербии, председателя Cоциал-демократической партии Бориса Тадича к объединению оппозиции останется безрезультатным. Как считает писатель Светислав Басара, сплотить противников действующего президента страны не в силах даже Бог.

«Прежде всего, должна существовать идея, вокруг которой и произойдёт объединение. Я не вижу никаких идей ни у самого Тадича, ни у тех, к кому он обратился с призывом», – указал Басара, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Писатель обратил внимание, что сербская оппозиция долгое время не выдвигает никаких конкретных предложений и не выработала концепции своей политики. «Смена [президента Сербии Александра] Вучича – это не идея, а намерение, подкрепленное недовольством государственного порядка. Но они не предлагают ничего взамен. Кроме того, смена власти – это конечный пункт длительного процесса, которого я не наблюдаю. Оппозиция и Тадич годами ничего не делают для того, чтобы осуществить свое намерение. Есть только два способа смены власти: на демократических выборах или насильственным путем. И, насколько я вижу, они ни над первым, ни над вторым методом не работают», – подчеркнул Басара.

Ранее Тадич пригласил всех оппозиционеров сегодня, 16 сентября, на встречу, где им будет предложена некая новая стратегия деятельности. На этот призыв откликнулся только одиозный лидер Движения свободных граждан, актёр Сергей Трифунович. Остальные оппозиционеры отказались.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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