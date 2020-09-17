На юго-западе Боснии и Герцеговины детей лишили возможности изучать сербский язык в школах

В Гламоче, муниципалитете на юго-западе Боснии и Герцеговине (БиГ) с преобладающим сербским населением (43,5%) детям сербской национальности отказано в гарантированном конституцией праве на изучение своего родного языка. При зачислении в школу учащиеся должны решить, будут ли они изучать хорватский или «боснийский», поскольку сербский язык не включен в учебную программу, утвержденную министерством образования Кантона 10.

По мнению местных сербов, то, что детей сербской национальности обязывают получать образование на языках двух других наций (хорватов и боснийцев), доказывает дискриминационное отношение властей Федерации к сербскому народу, одному из трех в БиГ. Некоторые убеждены, что это один из «сознательных» способов заставить сербов снова эмигрировать.

«Отсутствие возможности изучать сербский язык в школах Гламочи (начальных и средних), в которых одна треть учащихся сербской национальности, является лишь одной из проблем, с которыми сталкиваются сербские репатрианты. Все наши предыдущие попытки ввести сербский язык в местных школах были безуспешными из-за «неоправданной» позиции министерства образования Кантона 10. Очевидно, что здесь нет готовности преодолевать многолетнюю проблему, в которой страдают дети, и поэтому необходимо ее решать на самом высоком уровне. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», – прокомментировал ситуацию глава общины Гламоч Небойша Радивойша.

Слободан Радмило из Гламоча, отец двух сыновей, которые уже пятый год изучают хорватский язык вместо сербского, заявил, что родители не могут решить проблему сложившейся системы образования – этим должны заниматься политики, обязанные обеспечить детям всех национальностей возможность пользоваться правами, гарантированными Конституцией. «Ни родители, ни ассоциации, ни церковь не могут решить эту проблему, потому что они не правительство и они не принимают законы. Известно, кто правит страной», – сказал он.

Делегат от сербского народа в парламенте Федерации БиГ Горан Брочета также осудил дискриминацию сербских школьников в Гламоче, которая прямо нарушает положения Дейтонского мирного соглашения, и объявляет, что сербские депутаты в Скупщине Кантона 10 снова поднимут этот вопрос.

«Даже через 25 лет после войны Дейтонское мирное соглашение не соблюдается. Сербские дети в Гламоче не изучают свой родной язык. Пора всем понять, что сербы – это народ, который тоже защищен Конституцией», – подчеркнул Брочета, отметив, что проблемы сербских репатриантов в Гламоче многочисленны: они касаются не только сербского языка в школе, но и «зачеркивания кириллических названий на дорожных знаках».

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 17.09.20

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