российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 сентября 2020, 13:56 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Коллапс на черногорской границе: граждане Сербии пытаются быстрее вернуться на родину

Фото: novosti.rs

На границе Черногории и Сербии выстроились километровые очереди: сербские туристы пытаются успеть вернуться домой до 18:00, чтобы не вставать на электронный учёт для медицинского контроля, о чем ранее распорядился Кризисный штаба по борьбе с коронавирусом, передает «Балканист.ру».

Напомним, согласно принятому решению, граждане Сербии, отдыхающие в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании, по возвращении на родину будут обязаны находиться под наблюдением врачей.

По данным Kризисного штаба, в Черногории находится около 70 тысяч сербских граждан. Лицам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо зарегистрироваться на сайте министерства здравоохранения Сербии, пройти тест по оценке состояния здоровья, а затем следовать полученным инструкциям. Тем, кто заметил у себя симптомы коронавируса, следует обратиться в ближайшую ковид-лабораторию. Эта мера медицинского надзора мотивирована всплеском заболевания в соседних странах и была избрана, чтобы не создавать очереди в сербских ковид-лабораториях и больницах. Кроме того, школьникам, приехавшим с отдыха, рекомендуется десять дней оставаться дома.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.09.20

Республика Сербская отказалась размещать на своей территории лагерь для мигрантов. / В Белграде в память о жертвах хорватского террора переименуют улицу. / Босния и Герцеговина не признала независимость Косово: сербский член Президиума был против. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Республика Сербская отказалась размещать на своей территории лагерь для мигрантов

В Белграде в память о жертвах хорватского террора переименуют улицу

Босния и Герцеговина не признала независимость Косово: сербский член Президиума был против

Эксперты: Сербия стала самой влиятельной страной на Балканах

На юго-западе Боснии и Герцеговины детей лишили возможности изучать сербский язык в школах

«Вы отдали Косово Сербии»: косовские албанцы раскритиковали «премьер-министра» Хоти за вашингтонское соглашение c Белградом

Вашингтонские соглашения по Косово: коридор возможностей и политический реализм

Косовские сепаратисты подтвердили намерение игнорировать брюссельские договоренности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Транспорт, Туризм, Европа, Сербия,