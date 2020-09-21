Правительство Сербии подготовило новый пакет помощи для бизнеса

Сегодня правительство Сербии направит сотрудникам предприятий, основанных в период с 15 марта по 20 июля нынешнего года, материальную помощь в размере 300 евро, что составляет 60% от двух минимальных зарплат. Поддержку получат в общей сложности 10 289 сербских компаний на сумму более пяти млн евро, передает «Балканист.ру».

Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что эти деньги должны поддержать сербских предпринимателей, открывших свой бизнес в разгар вспышки коронавируса.

Ранее правительство выплатило всем работающим гражданам по три полных минимальных зарплаты и две в размере 60%. Всего этом году из бюджета страны выделено 5,8 млрд евро, чтобы компенсировать убытки работающим гражданам и предприятиям малого и крупного бизнеса в период пандемии вируса COVID-19.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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