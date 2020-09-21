Эпидемиолог назвал вероятной третью волну коронавируса в Сербии

В Сербии возможна третья волна коронавируса в конце года, когда православные массово празднуют семейные христианские праздники – Cлавы, на которые прибывают родственники из-за рубежа. Об этом заявил эпидемиолог, член Кризисного штаба Сербии Предраг Кон.

«Мы ожидаем наплыв приехавших сродни тому, какой был на Пасху, и можем только надеяться на здравомыслие граждан. Праздники – это огромный риск заразиться, и мы рассчитываем, что люди все же решат отметить их в узком кругу родственников», – сказал он.

Комментируя нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Сербии, эпидемиолог отметил, что за выходные из-за границы в Сербию вернулось 15 000 человек. Эти граждане зарегистрировались на специальном сайте и сейчас находятся под медицинским надзором. По словам Кона, среди них выявлены заболевшие коронавирусом. «Мы вовремя успели изолировать заболевших коронавирусом, что является одним из методов борьбы против распространения болезни», – сказал эпидемиолог.

Вместе с тем, по его словам, с начала учебного года среди учеников средних школ выявлено пятеро заразившихся. Врач считает, что эти данные неточны, так как в младших классах заболевших в разы больше. «Полагаю, что некоторые случаи болезни не выявлены. У нас нет цели обнаружить сразу 10-15 заболевших. Наша задача находить их по одному и моментально изолировать, чтобы избежать вспышки», – пояснил Кон, указав, что полный переход на онлайн обучение не решит проблему, так как борьба с эпидемией, по его оценке, продлится не год и даже не два.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 68 новых случаев коронавируса. Всего в стране протестировано более 1 млн человек.

Белград, Катарина Лане

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