«Пропаганда криминала и примитивности»: в Сербии запретят реалити-шоу в дневном телеэфире

В Сербии все реалити-шоу будут выходить в телеэфир эфир строго с 23:00 до 6:00. На таком решении настаивает орган, регулирующий деятельность электронных СМИ Сербии (REM).

«Реалити-шоу пагубно влияют не только на несовершеннолетних зрителей, но и на общество в целом. На телеканалах с национальной частотой пропагандируются криминал и примитивность, которые губительны для общественности и сознания зрителей», – подчеркивается в сообщении REM.

Решение принято после того как герой одного из реалити-шоу на телеканале «Пинк» угрожал убить одного из участников программы. Члены REM обратили внимание, что брань и ругань в эфире были перекрыты звуками, в то время как фраза об угрозе смертью осталась без цензуры.

Белград, Катарина Лане

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