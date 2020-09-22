Вашингтонское соглашение: спецпредставитель Трампа обещает сербам новые рабочие места

Реализация вашингтонского соглашения между США, Сербией и косовскими властями позволит создать новые рабочие места для сербов. Об этом заявил специальный представитель администрации президента США Ричард Гренелл, который находится с визитом в Белграде.

«Народу Сербии даны обещания, и мы намерены их исполнить. Это не пустые слова, а реальные рабочие места для людей, которые живут в Сербии», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Гренелл также отметил, что только экономическое процветание может дать новый толчок в развитии политических отношений территорий. «Cимволичность в политических разговорах не в силах помочь людям платить за коммунальные услуги. Это может сделать только частный сектор», – выразил уверенность спецпредставитель Трампа.

В свою очередь, исполнительный директор Международной корпорации по финансовому развитию Адам Болер отметил, что новые экономические проекты принесут пользу балканскому региону. «Этот регион будет процветать, а его двигателем будет частный сектор», – заявил он.

Председатель Торговой палаты Сербии Марко Чадеж со своей стороны обратил внимание на большие перспективы в реализации вашингтонского соглашения. «Благодаря такому подходу к решению сложнейших проблем, мы сегодня говорим об общих коммерческих интересах, а не о том, что нас разделяет», – отметил он.

По данным сербских СМИ, Белград намерен сотрудничать с финансовой корпорацией США в реализации таких инфраструктурных инициатив, как строительство железных дорог и магистралей, которые свяжут Сербию с Косово. Общая стоимость проектов составит около 4 млрд евро. Делегация из США сегодня намерена провести встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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